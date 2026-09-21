Siete grupos armados forman coalición contra Gobierno de Etiopía

La guerra habría dejado al menos 600 mil personas fallecidas, de acuerdo con la estimación presentada por el mediador de la Unión Africana, Olusegun Obasanjo

Siete organizaciones armadas y opositoras de Etiopía anunciaron este domingo la formación de una alianza para buscar la salida del primer ministro Abiy Ahmed y establecer un Gobierno de transición con representación de los distintos sectores del país.

La agrupación, denominada Coalición para la Supervivencia, presentó sus objetivos mediante una declaración leída por Zemene Kassie, presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano.

Siete organizaciones integran la nueva coalición

La alianza está conformada por el Movimiento Nacional Amhara Fano, el Ejército de Liberación Oromo, el Frente Popular de Liberación de Tigré, el Frente de Liberación Nacional de Ogadén, el Frente Revolucionario de Unidad Nacional Afar, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Benishangul y el Movimiento Democrático del Pueblo Gumuz.

Estas organizaciones mantienen presencia o influencia en diferentes regiones de Etiopía, lo que convierte al acuerdo en un intento por coordinar movimientos que hasta ahora habían desarrollado sus propias agendas políticas y militares.

En su declaración, la coalición acusó al Gobierno federal de conducir al país hacia una posible desintegración debido a los conflictos armados, la crisis humanitaria y las tensiones entre comunidades. Estas afirmaciones corresponden a la postura de los grupos opositores y no han sido respaldadas por una resolución internacional.

Coalición propone un Gobierno de transición en Etiopía

La alianza estableció como objetivo inmediato el derrocamiento del Gobierno de Abiy Ahmed y la creación de un Ejecutivo transitorio regido por una Carta de Transición.

Según su planteamiento, esta etapa tendría dos prioridades: detener los conflictos armados y atender las crisis de seguridad, económicas, sociales y humanitarias; además de convocar un diálogo constitucional con participación ciudadana.

Por ahora, la coalición no ha explicado cómo se integraría el eventual Gobierno transitorio, cuánto duraría esa etapa ni cómo se repartiría la representación entre las organizaciones participantes.

El anuncio aumenta la tensión en un país dividido

La creación de la alianza ocurre mientras Etiopía intenta superar las consecuencias de la guerra de Tigré, desarrollada entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022. En aquel conflicto se enfrentaron las fuerzas de Tigré y el Ejército federal, respaldado por milicias aliadas y tropas de Eritrea.

La guerra habría dejado al menos 600 mil personas fallecidas, de acuerdo con la estimación presentada por el mediador de la Unión Africana, Olusegun Obasanjo.

El conflicto terminó formalmente con el acuerdo de paz firmado en Sudáfrica en noviembre de 2022, el cual permitió restablecer servicios y facilitar el ingreso progresivo de ayuda humanitaria. No obstante, su aplicación continúa rodeada de tensiones.

En Oromía también permanecen los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el Ejército de Liberación Oromo, organización que desde 2021 es considerada terrorista por las autoridades etíopes.

Abiy Ahmed gobierna Etiopía desde 2018 y ha enfrentado críticas por la persistencia de la violencia étnica y los conflictos regionales. Hasta el momento, su administración no ha emitido una respuesta detallada sobre la formación de la nueva coalición.