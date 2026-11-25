Siete atletas cubanos escapan tras Panamericanos 2023

Siete deportistas cubanos se fugan de la delegación en el cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con el propósito de no volver a su país.

Siete deportistas cubanos tomaron la decisión de fugarse de la delegación cubana en el cierre de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile.

Seis de las deportistas son miembros de la selección de hockey sobre césped femenino, y el séptimo es un velocista que compitió en los 400 metros con vallas.

Las seis jugadoras de hockey que se fugaron son Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González, Helec Carta, Geidy Morales y la capitana Yunia Milanes.

Su fuga ocurrió poco después de que el equipo de hockey cubano perdiera ante Uruguay por 3-0 en un partido por el quinto lugar.

El séptimo deportista, Yoao Illas, quien ganó la medalla de bronce en la competencia de 400 metros con vallas, también decidió fugarse de la delegación cubana. Su huida se produjo después de su participación en los Juegos Panamericanos.

Estos casos de deportistas cubanos que abandonan sus contratos o delegaciones nacionales se suman a una serie de casos similares que se han producido en 2023.

Según el periodista cubano Francys Romero, un total de 62 deportistas cubanos abandonaron contratos o delegaciones nacionales durante el año, y nueve de ellos se fugaron durante los Juegos Panamericanos.

Esta tendencia de deportistas cubanos que buscan una vida y oportunidades mejores fuera de Cuba se ha acentuado en medio de las graves dificultades económicas que enfrenta la isla.

El deporte cubano ha perdido a algunos de sus talentos más destacados, como los campeones mundiales Yoenlis Feliciano Hernández (boxeo) y Denia Caballero (lanzamiento de disco).

Otros han optado por emigrar legalmente, como el beisbolista Yariel Rodríguez. En Cuba, estas fugas son a menudo consideradas "graves indisciplinas" e incluso “traiciones”.