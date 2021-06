Sídney registra su temperatura más baja en 25 años

Un frente de frío proveniente de la Antártida que ha cubierto de nieve a varias localidades del este de Australia

Sídney (Australia).- La ciudad de Sídney registró este jueves una temperatura mínima de 7 grados centígrados, la más baja en los últimos 25 años, a consecuencia de un frente de frío proveniente de la Antártida que ha cubierto de nieve a varias localidades del este de Australia.

"Esta ola de frío ha provocado que las temperaturas en los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland (en la costa este de Australia) desciendan entre 6 y 10 grados por debajo de lo normal", dijo la experta de la Oficina Australiana de Meteorología, Sarah Scully, en un vídeo publicado en Twitter.

