Siberia honra a liquidadores de Chernóbil a 40 años del desastre

Autoridades de Krasnoyarsk inauguran monumento en memoria de quienes participaron en la limpieza de la catástrofe nuclear de 1986

Las autoridades de Krasnoyarsk, en Siberia, inauguraron este domingo un monumento en honor a los llamados “liquidadores” de Desastre de Chernóbil, al cumplirse 40 años de la mayor catástrofe nuclear de la historia.

El gobernador de la región, Mijaíl Kotyukov, destacó que la obra rinde homenaje a los miles de especialistas que participaron en las labores para contener las consecuencias del accidente ocurrido en 1986.

Reconocimiento a una labor histórica

“Rendimos homenaje a nuestros compatriotas que hace 40 años participaron en las operaciones de limpieza tras el accidente”, señaló el mandatario a través de su canal oficial.

De acuerdo con las autoridades, cerca de 2,700 residentes de Krasnoyarsk formaron parte de las tareas en la zona afectada, contribuyendo en la construcción del sarcófago que cubrió el reactor dañado, así como en la descontaminación de áreas aledañas.

El monumento fue instalado en el Paseo de la Fama de los Héroes de Chernóbil, como símbolo del sacrificio y compromiso de quienes arriesgaron sus vidas en una de las mayores emergencias tecnológicas del siglo XX.

Un desastre que marcó a la humanidad

El Desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor número 4 de la central nuclear, ubicada a unos 100 kilómetros de Kiev, explotó durante una prueba de seguridad.

Tras la explosión, alrededor de 600,000 personas de toda la entonces Unión Soviética fueron movilizadas para controlar el incendio, aislar el reactor con una estructura de hormigón y mitigar los efectos de la radiación en la zona.

A cuatro décadas del suceso, el recuerdo de los liquidadores permanece como un testimonio del esfuerzo humano frente a una tragedia sin precedentes.