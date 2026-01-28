Seúl recibe carta de Sheinbaum sobre BTS y estudia su respuesta

De manera inédita, Sheinbaum dio a conocer este lunes que remitió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir su apoyo

El Gobierno de Corea del Sur informó este martes que recibió una carta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que solicita que la agrupación de K-pop BTS realice más presentaciones en territorio mexicano, en medio de la controversia generada por la preventa y la elevada demanda de boletos entre el público juvenil.

Desde la oficina presidencial surcoreana señalaron, en comunicación telefónica, que la solicitud aún se encuentra en proceso de análisis y que no se ha definido una respuesta oficial a la misiva, cuya existencia fue dada a conocer un día antes por la mandataria mexicana.

De manera inédita, Sheinbaum dio a conocer este lunes que remitió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para pedir su apoyo con el fin de que BTS amplíe el número de conciertos en México o, en su defecto, se contemplen opciones como la instalación de pantallas gigantes.

La presidenta explicó que esta gestión busca beneficiar a las y los jóvenes mexicanos.

La intervención de la jefa del Ejecutivo se produce en un contexto de inconformidad por parte de seguidores del grupo surcoreano, quienes acusaron irregularidades en el proceso de venta de entradas y denunciaron presuntos actos de fraude relacionados con boletos comercializados fuera de los canales oficiales.

De acuerdo con testimonios de algunas fanáticas, entradas habrían sido vendidas a revendedores directamente en las taquillas del centro de espectáculos— pese a que la venta había sido anunciada como exclusivamente en línea.