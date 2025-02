Servidores de PlayStation Network sufre caída mundial

PlayStation Network (PSN) experimentó una caída global el 8 de febrero de 2025, afectando a usuarios en todo el mundo, incluyendo México y Latinoamérica.

Sin embargo, Sony ya está trabajando para resolver el problema y restaurar el servicio lo antes posible.

Esto significa que muchos jugadores no pueden acceder a servicios como el multijugador en línea, la tienda de PlayStation, PlayStation Video y más.

Según la página oficial de estado del servicio de PSN, el problema comenzó alrededor de la 1 de la madrugada y sigue sin solución. La empresa ha reconocido el problema y está trabajando para resolverlo lo antes posible.

Los usuarios no se hicieron esperar y han comenzado a llenar las redes sociales reportando problemas para iniciar sesión y acceder a juegos en línea. La situación ha generado frustración y decepción entre la comunidad de jugadores.

We are aware some users might be currently experiencing issues with PSN.

For more details: https://t.co/NJX2xGusZM