Servicio Secreto reporta que Donald Trump está bien

El expresidente Donald Trump fue retirado de manera urgente del escenario durante un mitin en Butler, Pensilvania, este sábado, tras un atentado que sacudió el evento y Servicio Secreto informa que está a salvo.

Trump se encontraba en el estado como parte de su campaña antes de la Convención Nacional Republicana, prevista para comenzar el lunes.

Durante el mitin, se escuchó un fuerte estallido, seguido de la rápida intervención de agentes del Servicio Secreto, quienes escoltaron a Trump fuera del escenario mientras le gritaban "¡al suelo!". Trump, visiblemente afectado, fue visto agarrándose la oreja derecha, la cual parecía tener sangre. A pesar de la conmoción, el expresidente se levantó lentamente, levantó el puño y saludó a la multitud antes de ser escoltado por los agentes.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, declaró en un post en X que "el Servicio Secreto ha implementado medidas de protección y el expresidente está a salvo". Añadió que el incidente está bajo investigación activa y que se proporcionará más información a medida que esté disponible.

An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active Secret Service investigation and further information will be released when available.