Serie de ataques en viviendas deja cuatro muertos en Louisiana

Mientras los agentes ampliaban la revisión de los alrededores, encontraron a varias personas sin vida dentro de viviendas cercanas

Cuatro personas fueron encontradas muertas y un menor permanece en estado crítico después de una serie de ataques con arma blanca registrados en varias viviendas de Houma, Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

Las autoridades detuvieron este domingo a Kaegan Jude Solet, de 47 años, señalado como sospechoso dentro de la investigación. Hasta el momento no se ha informado el móvil de las agresiones ni los cargos que podrían presentarse en su contra.

Menor herido llevó a descubrir varias escenas

El despliegue comenzó durante la noche del sábado en la cuadra 200 de Ashland Drive, luego de que agentes localizaran a un menor con heridas aparentemente provocadas por un arma blanca.

Debido a la gravedad de sus lesiones, el menor fue trasladado en helicóptero a un hospital ubicado fuera de la zona, donde permanece bajo atención médica en condición crítica.

Mientras los agentes ampliaban la revisión de los alrededores, encontraron a varias personas sin vida dentro de viviendas cercanas. Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro víctimas, aunque todavía no han revelado sus identidades, edades o la posible relación que existía entre ellas.

Detienen a sospechoso tras operativo de búsqueda

Como parte de las primeras indagatorias, los investigadores identificaron a Solet como persona de interés y solicitaron apoyo para localizarlo. Posteriormente, la Oficina del Alguacil del Condado de Terrebonne confirmó que el hombre había sido puesto bajo custodia.

La detención se produjo mientras continúan las diligencias en las distintas viviendas relacionadas con el caso, donde especialistas recaban indicios para reconstruir la secuencia de los ataques y establecer la responsabilidad del sospechoso.

Por ahora, las autoridades no han determinado públicamente si las víctimas se conocían entre sí o si tenían alguna relación con el detenido. Tampoco han precisado si existen más personas lesionadas, además del menor hospitalizado.

La investigación permanece abierta y las autoridades de Terrebonne indicaron que proporcionarán nueva información conforme avancen las diligencias y se defina la situación jurídica de Kaegan Jude Solet.