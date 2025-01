Serbios protestan en Nochevieja exigiendo justicia y reformas

En lugar de las tradicionales fiestas bulliciosas en las calles en la víspera de Año Nuevo, decenas de miles de manifestantes liderados por estudiantes universitarios se reunieron durante Nochevieja en Belgrado y otras ciudades serbias para exigir reformas políticas y justicia en el país balcánico.

Los manifestantes han estado protestando activamente tras el colapso de una techumbre de concreto en la estación central de trenes de la ciudad norteña de Novi Sad el 1 de noviembre, que resultó en 15 fallecimientos.

La tragedia ha sido atribuida a la corrupción y las prácticas de construcción deficientes por parte del gobierno populista serbio, lo que llevó a un clamor público generalizado y demandas de rendición de cuentas.

Estudiantes de varias universidades de Belgrado organizaron la protesta bajo el lema “No hay Año Nuevo — Aún nos debes por el Viejo”.

La multitud, que coreaba “Queremos Justicia”, guardó silencio a las 23:52 horas, durante 15 minutos para honrar a las víctimas de la tragedia de Novi Sad. Muchos sostenían pancartas con la marca de una mano roja, que se ha convertido en un símbolo de las protestas antigubernamentales para expresarle a las autoridades que tienen sangre en sus manos.

Los manifestantes antigubernamentales enfatizaron que, a pesar de la temporada festiva, su compromiso con la búsqueda de justicia sigue siendo inquebrantable. El movimiento liderado por estudiantes ha recibido apoyo de varios grupos sociales, incluidos profesores, agricultores y actores, reflejando un descontento más amplio con el gobierno del presidente Aleksandar Vucic.

En Belgrado se organizaron conciertos patrocinados por el Estado y otras celebraciones de Año Nuevo en el centro de la ciudad y en el recién construido barrio de rascacielos Belgrade Waterfront, que Vucic ha afirmado es su propio proyecto junto con inversores de los Emiratos Árabes Unidos.

El fiscal público de Serbia encausó el lunes a 13 personas, incluido un exministro, por el colapso de la techumbre. Los manifestantes dicen que eso no es suficiente, ya que la acusación no incluye cargos por posibles tratos corruptos durante una renovación de la estación de tren de Novi Sad que formaba parte de un acuerdo más amplio con empresas chinas.

Vucic anteriormente dijo a la cadena Prva TV que todas las demandas de los estudiantes han sido cumplidas.

“Siempre he estado dispuesto a hablar, ahora se los estoy pidiendo pero no quieren hablar conmigo, no tienen argumentos, los fiscales cumplieron con la última de sus demandas, todos los documentos que querían han sido publicados y no pasó nada”, dijo Vucic, agregando que no será derrocado por protestas callejeras.

