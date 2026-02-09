Sentencian a 20 años de prisión a Jimmy Lai en Hong Kong

El exmagnate y defensor de la democracia enfrenta una condena histórica bajo la ley de seguridad nacional, y las preocupaciones por la libertad de prensa crecen

Jimmy Lai, magnate pro-democracia de Hong Kong, fue sentenciado a 20 años de prisión en un caso emblemático bajo la controvertida ley de seguridad nacional impuesta por China, que ha restringido severamente la disidencia en la ciudad. La sentencia se suma a un historial judicial que podría mantener a Lai tras las rejas el resto de su vida.

Detalles de la sentencia de Jimmy Lai

La jueza Esther Toh indicó que 18 años de la condena deben cumplirse consecutivamente a su sentencia por fraude, la cual fue de cinco años y nueve meses. Los coacusados de Lai recibieron penas de entre seis años y tres meses y diez años. Lai, de 78 años, puede apelar la decisión.

Los cargos incluyen conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en riesgo la seguridad nacional y asociación delictuosa para publicar artículos sediciosos. Lai fue declarado culpable en diciembre de 2025.

Reacciones en la corte y contexto político

Antes de la lectura de la sentencia, Lai se mostró serio mientras algunos presentes en la galería pública lloraban. El cardenal católico Joseph Zen acompañó a la esposa de Lai durante el proceso.

El caso de Jimmy Lai ha generado preocupación internacional por la libertad de prensa en Hong Kong. Lai era propietario de Apple Daily, un periódico pro-democracia que criticaba al gobierno de Beijing.

Aunque las autoridades sostienen que no se trata de un caso de libertad de expresión, críticos y organismos internacionales consideran que la sentencia representa un ataque a la prensa independiente y a la disidencia política, ya que Apple Daily cerró y otros medios críticos han enfrentado censura y presiones.

La condena de Lai simboliza la reducción de espacios de disidencia y la fuerte influencia de Beijing sobre Hong Kong, marcando un precedente en la aplicación de la ley de seguridad nacional y su efecto sobre defensores de la democracia y medios independientes.