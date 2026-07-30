Senderista camina seis horas con un bastón atravesado en el torso

Un senderista sobrevivió tras caminar más de seis horas con el torso atravesadi por un bastón luego de sufrir un accidente en una montaña de Montana.

Un senderista que recorría el pasado lunes la montaña más alta de Montana (EUA), Granite Peak, sufrió un accidente en el que un bastón atravesó su torso y caminó más de 6 horas hasta descender la cima y buscar ayuda, según una iniciativa para financiar sus gastos médicos que ya ha recaudado casi 8,000 dólares.

David Cifaldi, un enfermero de 32 años, había avanzado unos 16 kilómetros en la ruta junto a dos amigos cuando resbaló en una zona rocosa, cayó sobre uno de sus bastones de senderismo y este atravesó limpiamente el lateral de su torso, tras lo que decidió que podía seguir "con su propia fuerza", indicó esa iniciativa.

Los dos amigos de Cifaldi contactaron con los servicios de emergencia a través de un aparato con satélite, y estos formaron un equipo "en caso de que su condición cambiara, y comprobaron su estado cada 30 minutos durante todo el camino de vuelta", agrega el texto, pero el joven "no se quejó y se mantuvo con un buen ánimo sobresaliente".

Una vez alcanzaron el camino principal, Cifaldi fue trasladado a un hospital en la localidad de Billings, donde fue sometido a una cirugía para extraerle el bastón de la que se está recuperando, detalla.

"Me siento muy afortunado. Unos centímetros hacia el otro lado y esta sería una historia muy diferente", dijo a Cifaldi, que enfatizó su agradecimiento a su "cerebro de enfermero", dedicado precisamente a tratar lesiones y heridas.

La iniciativa de recaudación señala que Cifaldi afronta "facturas médicas importantes" entre la visita a la sala de emergencias, otra posible cirugía, los cuidados posteriores y el tiempo que estará de baja mientras se recupera, por lo que anima a cualquiera a ayudarle, aunque sea a comprarse un "nuevo chaleco de senderista", que fue clave en su periplo.