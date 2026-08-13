Señalan a nieto de Raúl Castro por nexos con mafia en México

El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez, fue señalado por presuntos vínculos con una red cubana dedicada al tráfico de personas en México.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas, publica este martes The New York Times.

Según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba y, a la vez, introducía mercancías ilícitas en el país.

En concreto, el sobrino nieto de Fidel Castro habría facilitado la entrada a la isla de mercancías compradas con tarjetas de crédito robadas a cambio de recibir artículos de lujo como soborno, además de permitir la libre circulación de delincuentes buscados, de acuerdo con fuentes entrevistadas por el Times.

La red de tráfico, conocida como la 'Mafia cubana de Quintana Roo' por haber operado en dicho estado, fue investigada por autoridades federales de EUA en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para al menos 21 personas.

El Cangrejo, de 42 años, no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso, señala el diario en un perfil que lo sitúa como una figura clave en el diálogo entre Cuba y EUA y como posible próximo líder del país caribeño, en un escenario de cambios políticos y económicos que exige Washington.

La Habana ha rechazado estas acusaciones contra Rodríguez Castro, tachándolas de "calumnias".