Señala Marco Rubio avances lentos en diálogo con Irán

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra”, mientras continúan las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo.
Durante una declaración ante medios en Jaipur, India, Rubio explicó que todavía existen diferencias en el borrador inicial del pacto y reconoció que tomará varios días resolver desacuerdos relacionados incluso con palabras o frases específicas.
“Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase”, declaró.
El funcionario estadounidense sostuvo que las conversaciones seguirán en curso y advirtió que el resultado final dependerá de si ambas partes logran concretar un acuerdo que consideren favorable.
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