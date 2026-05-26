Señala Marco Rubio avances lentos en diálogo con Irán

Durante una declaración ante medios en Jaipur, India, Rubio explicó que todavía existen diferencias en el borrador inicial del pacto.

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra”, mientras continúan las negociaciones entre Washington e Irán para alcanzar un acuerdo.

Durante una declaración ante medios en Jaipur, India, Rubio explicó que todavía existen diferencias en el borrador inicial del pacto y reconoció que tomará varios días resolver desacuerdos relacionados incluso con palabras o frases específicas.

“Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase”, declaró.

El funcionario estadounidense sostuvo que las conversaciones seguirán en curso y advirtió que el resultado final dependerá de si ambas partes logran concretar un acuerdo que consideren favorable.

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