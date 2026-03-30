Senadores de EUA visitan Taiwán en medio de tensiones

Entre los objetivos se encuentran el fortalecimiento de la defensa aérea, la mejora de sistemas antiblindaje y el impulso de tecnologías como drones

Una delegación bipartidista del Senado de Estados Unidos arribó este lunes a Taiwán, en un contexto marcado por el debate interno sobre el aumento del gasto en defensa y la proximidad de un encuentro clave entre Washington y Pekín.

El grupo está encabezado por la demócrata Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto al republicano John Curtis. La comitiva llegó al aeropuerto de Songshan, en Taipéi, durante la madrugada del lunes, según información difundida por autoridades taiwanesas.

Reciben a legisladores y destacan relación bilateral

El viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Chen Ming-chi, acudió al aeropuerto para dar la bienvenida a los legisladores, entre los que también se encuentran el republicano Thom Tillis y la demócrata Jacky Rosen.

La Oficina Presidencial de Taiwán subrayó que esta visita refleja la cercanía política y cooperación estratégica entre Taipéi y Washington, especialmente en temas relacionados con seguridad, comercio y valores democráticos.

Asimismo, se confirmó que los senadores sostendrán un encuentro con el presidente taiwanés William Lai, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral en un escenario internacional cada vez más complejo.

Debate interno por aumento del gasto en defensa

La llegada de la delegación coincide con un proceso de discusión en el Parlamento taiwanés sobre un presupuesto especial de defensa que ha permanecido estancado durante meses debido a diferencias entre el oficialismo y la oposición.

La propuesta del Ejecutivo contempla un plan de inversión a ocho años (2026-2033), con un monto total de 1.25 billones de dólares taiwaneses, destinados a la adquisición de armamento y al desarrollo de capacidades militares.

Entre los objetivos se encuentran el fortalecimiento de la defensa aérea, la mejora de sistemas antiblindaje y el impulso de tecnologías como drones, además de programas de producción conjunta con Estados Unidos.

Oposición plantea recortes al presupuesto militar

Por su parte, fuerzas opositoras han presentado propuestas con montos significativamente menores. El Partido Popular de Taiwán propone un gasto de 400 mil millones de dólares taiwaneses hasta 2033, mientras que el Kuomintang plantea un límite de 380 mil millones hasta 2028.

Estas diferencias reflejan la falta de consenso político en torno a la estrategia de defensa de la isla en un momento de creciente presión regional.

Visita ocurre previo a reunión entre EE.UU. y China

El viaje de los senadores también se da en la antesala de la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, programada para mediados de mayo.

Este encuentro bilateral podría abordar temas sensibles como la venta de armamento a Taiwán, un asunto que ha generado fricciones entre ambas potencias.

En conversaciones previas, el gobierno chino ha reiterado que la situación de Taiwán representa una línea roja en su relación con Estados Unidos, por lo que cualquier decisión en materia militar podría impactar directamente en el equilibrio regional.

Escenario internacional mantiene alta tensión

La visita de la delegación estadounidense se produce en un entorno de tensión geopolítica creciente, donde Taiwán continúa siendo un punto clave en la dinámica entre Washington y Pekín.

Mientras se desarrollan negociaciones diplomáticas, el fortalecimiento militar de la isla y el respaldo de Estados Unidos siguen siendo factores determinantes en la estabilidad del Indopacífico.