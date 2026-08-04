Senadora que insultó a Mbappé busca la Presidencia de Paraguay

Celeste Amarilla afirmó que está dispuesta a competir por la candidatura presidencial de su partido y pidió fortalecer la unidad rumbo a los comicios de 2028.

La senadora paraguaya Celeste Amarilla, que hace un mes causó polémica mundial por lanzar insultos racistas al futbolista francés Kylian Mbappé, dijo este lunes que ofrece su nombre para que su formación, el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tenga un candidato para las elecciones presidenciales pautadas para 2028.

"Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA", declaró Amarilla a periodistas tras criticar que el también senador, Eduardo Nakayama, anunciara su regreso a la formación, que dejó en diciembre de 2023, para buscar la acreditación del partido de cara a las presidenciales.

Asimismo, Amarilla aseguró que las bases y dirigentes del liberalismo tienen "miedo" de que Nakayama "deje de nuevo el partido de lado" si llegara a ganar las elecciones internas.

Amarilla, de 62 años y en la segunda línea de la política en su país, ganó notoriedad global a inicios de julio pasado, cuando dirigió injurias raciales a Mbappé después del partido de octavos de final de la Copa del Mundo que Francia ganó por 1-0 a Paraguay, precisamente con un gol de penalti del futbolista del Real Madrid.

Este lunes Amarilla desestimó que su polémica con Mbappé pueda generar algún impulso a su aspiración presidencial.

"Mbappé no pudo ni ganar el Mundial ¿Va poner presidente en Paraguay?", respondió a la pregunta de un periodista local.