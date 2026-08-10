Senado de EUA confirma a Todd Blanche como fiscal general

Todd Blanche, exabogado personal de Donald Trump, fue confirmado como fiscal general de Estados Unidos por 50 votos contra 49

El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche como nuevo fiscal general del país, luego de una votación cerrada que evidenció divisiones dentro del Partido Republicano.

La nominación, impulsada por el presidente Donald Trump, fue aprobada con 50 votos a favor y 49 en contra. Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se unieron a los demócratas para rechazar el nombramiento.

Ambas legisladoras cuestionaron el papel de Blanche en lo que consideran una politización del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exabogado de Trump enfrentó obstáculos para su confirmación

Antes de obtener la ratificación definitiva, Blanche tuvo que superar diferentes resistencias dentro de las filas republicanas, particularmente por un fondo de aproximadamente mil 800 millones de dólares destinado a compensar a personas que, según el gobierno de Trump, fueron víctimas de una persecución judicial injusta durante la administración de Joe Biden.

Entre los posibles beneficiarios estaban personas involucradas en el asalto al Capitolio de 2021. El fondo fue suspendido posteriormente por los tribunales y generó críticas incluso entre integrantes del Partido Republicano.

Blanche terminó anulando formalmente el programa el pasado 3 de agosto, una medida que permitió avanzar en el proceso de confirmación después de que los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearan previamente su nominación.

El nuevo fiscal general ocupaba el cargo de manera interina desde abril, después de que Trump destituyera a Pam Bondi por su gestión relacionada con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Antes de ser confirmado, Blanche también encabezó este viernes en Colombia la delegación estadounidense que asistió a la ceremonia de investidura de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente colombiano.

Una trayectoria entre la Fiscalía y la defensa penal

Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche inició su trayectoria profesional como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y posteriormente se convirtió en abogado defensor en casos de gran relevancia.

Su vínculo con Trump comenzó como parte de su equipo legal. Blanche fue su abogado personal y encabezó su defensa durante el proceso judicial en Nueva York relacionado con pagos destinados a silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

También participó en la defensa del mandatario en los casos federales relacionados con el manejo de documentos clasificados y con los intentos de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

Durante el periodo en que ejerció como fiscal general interino, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, quien mantiene una relación de confrontación con Trump.

Además, la Fiscalía abrió investigaciones relacionadas con las denuncias, consideradas infundadas, sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020.

Estas acciones han provocado críticas de legisladores demócratas, quienes sostienen que Blanche ha contribuido a debilitar la independencia del Departamento de Justicia.