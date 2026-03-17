Selección femenina de Irán viaja a Omán tras polémica Copa Asia

Hasta el momento no se ha confirmado si, tras su estancia en Omán, el equipo regresará finalmente a Irán, país cuyo espacio aéreo continúa cerrado

La selección femenina de fútbol de Irán viajará este lunes a Omán tras permanecer cerca de una semana en Malasia, luego de la controversia generada durante su participación en la Copa de Asia femenina disputada en Australia. La información fue confirmada por la Confederación Asiática de Fútbol.

Alrededor de veinte integrantes del combinado iraní arribaron a Kuala Lumpur la noche del pasado martes y desde entonces permanecieron hospedadas en un hotel de la capital malasia mientras se resolvía su situación.

Hasta el momento no se ha confirmado si, tras su estancia en Omán, el equipo regresará finalmente a Irán, país cuyo espacio aéreo continúa cerrado debido al conflicto bélico que atraviesa la región.

Polémica por el himno nacional durante la Copa de Asia

La selección iraní llegó a Australia antes de que estallara la guerra en su país. Sin embargo, durante su primer partido del torneo, disputado el 2 de marzo frente a Corea del Sur, varias jugadoras optaron por no entonar el himno nacional, lo que generó una fuerte polémica.

El gesto provocó críticas en medios de comunicación iraníes, e incluso desde una televisora estatal se refirieron a las futbolistas como “traidoras”, lo que incrementó la preocupación por posibles consecuencias al regresar a su país.

Ante ese escenario, siete integrantes del equipo solicitaron asilo humanitario en Australia. No obstante, con el paso de los días cinco de ellas retiraron su solicitud, por lo que únicamente dos permanecen en territorio australiano.

Participación deportiva y eliminación del torneo

La plantilla del combinado iraní estaba conformada por 26 jugadoras, incluidas las dos futbolistas que decidieron permanecer en Australia. No se ha precisado cuántos miembros del cuerpo técnico y personal de apoyo acompañaron al equipo durante el campeonato.

Tras la polémica inicial, las jugadoras sí cantaron el himno nacional en sus siguientes encuentros dentro del torneo continental.

Finalmente, la selección fue eliminada el 8 de marzo después de caer frente a Filipinas, lo que marcó el final de su participación en la competencia.

En medio de la controversia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al primer ministro australiano, Anthony Albanese, que se considerara otorgar asilo a las integrantes del equipo, oferta que las autoridades australianas extendieron a toda la delegación.

Contexto social y político en Irán

La clasificación de Irán a la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, había sido celebrada por activistas que promueven la igualdad de género, especialmente debido a las restricciones que enfrentan las mujeres en ese país.

Entre las medidas más controvertidas se encuentra la obligación de portar velo en espacios públicos, una norma que ha sido señalada por organizaciones internacionales como parte de la política de control sobre las mujeres.

Estas restricciones también estuvieron en el centro de las protestas registradas a finales del año pasado y principios del actual en Irán. De acuerdo con cifras oficiales del régimen, las manifestaciones dejaron 3 mil 117 personas fallecidas, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría ser considerablemente mayor.