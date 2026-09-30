Seis muertos tras estrellarse avión militar en Amur, Rusia

Seis tripulantes de un bombardero ruso Tu-95 murieron tras estrellarse durante un vuelo de entrenamiento en la región de Amur; otro resultó herido.

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Seis personas, tripulantes de un bombardero estratégico ruso Tu-95 que llevaba a cabo un vuelo de entrenamiento, fallecieron hoy después de que la aeronave se estrellara en la región de Amur, en el Lejano Oriente de Rusia, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

"El avión cayó en una zona despoblada. Según datos previos, seis miembros de la tripulación murieron", señaló el mando militar ruso, citado por la agencia Interfax.

Además, otro tripulante resultó herido y fue "trasladado a una institución médica".

Defensa indicó que el avión llevaba a cabo el vuelo sin bombas.

"Una comisión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia partió rumbo al lugar de la catástrofe aérea para establecer todas las circunstancias del incidente", añadió la dependencia.

El canal de Telegram progubernamental ruso Baza señaló que la causa preliminar del siniestro fue una explosión de combustible a bordo del avión.