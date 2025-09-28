Secuestran más de 100 civiles tras ataque en República del Congo

Autoridades desplegaron un operativo para tratar de rastrear y localizar a las víctimas, quienes podrían ser identificados como comerciantes

Al menos 100 personas fueron secuestradas durante un ataque de posibles milicianos a una aldea ubicada al este de la República Democrátoca del Congo.

La coordinadora de la asociación "Respeto y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Vulnerables" confirmó que el ataque ocurrió en la provincia de Ituri, e informó que el número de víctimas podrían superar las 100 personas.

“Esto ha estado sucediendo desde principios de esta semana y el número de víctimas podría superar los 100 civiles, todos comerciantes secuestrados”, relató.

Ladi es un centro de comerciantes que aprovechan su proximidad a la capital de Ituri para comprar y revender productos, lo que los hace blanco habitual de dichos ataques.

El administrador del territorio de Djugu confirmó que se desplegó un operativo para rastrear a los milicianos.

Desde 2022, varias zonas de esta provincia sufren de diversos ataques perpetrados por la Cooperativa para el Desarrollo del Congo, la cual se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.

A pesar de contar con un acuerdo para cesar las hostilidades, la violencia persiste.