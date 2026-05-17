Secuestran a 30 estudiantes en Nigeria tras ataque a Boko Haram

Autoridades locales atribuyen el ataque a presuntos integrantes de Boko Haram, organización yihadista responsable de miles de muertes y secuestros en Nigeria

Al menos 30 estudiantes fueron secuestrados tras un ataque armado contra una escuela en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, una de las regiones más golpeadas por la violencia yihadista en África.

De acuerdo con fuentes de seguridad locales, el ataque ocurrió en la comunidad de Mussa, dentro del área de gobierno local de Askira-Uba, donde hombres armados irrumpieron en una escuela primaria y secundaria mientras se desarrollaban las clases.

Según reportes preliminares, alrededor de 50 atacantes ingresaron disparando de manera indiscriminada antes de llevarse a decenas de menores.

“Según la información de la que disponemos, al menos 30 estudiantes fueron secuestrados por los atacantes”, señaló Muhammad Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, grupo que colabora con el Ejército nigeriano en operaciones contra insurgentes.

El ataque revive el temor por Boko Haram

Autoridades locales atribuyen el ataque a presuntos integrantes de Boko Haram, organización yihadista responsable de miles de muertes y secuestros en Nigeria durante los últimos años.

El portavoz policial de Borno, Nahum Daso, confirmó que las fuerzas de seguridad desplegaron operaciones en la zona tras el ataque.

“La escuela fue atacada por la mañana por presuntos terroristas de Boko Haram”, indicó Daso.

El funcionario agregó que las autoridades todavía trabajan para determinar el número exacto de desaparecidos, ya que varios estudiantes lograron escapar tras escuchar los disparos.

La comunidad de Mussa se ubica cerca del bosque de Sambisa, territorio utilizado durante años por Boko Haram y otras facciones extremistas como base para organizar ataques en el noreste de Nigeria.

Nigeria enfrenta nueva ola de violencia y secuestros

El secuestro masivo vuelve a encender las alarmas sobre la crisis de seguridad que enfrenta Nigeria, donde grupos armados continúan atacando escuelas, aldeas y carreteras para obtener rescates o expandir su control territorial.

Especialistas y organismos internacionales han advertido que tanto Boko Haram como la facción Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP) todavía mantienen capacidad operativa en varias zonas rurales del país.

El caso revive inevitablemente el secuestro de las 276 estudiantes de Chibok en 2014, uno de los episodios más graves relacionados con Boko Haram. Aunque muchas jóvenes lograron escapar o fueron liberadas, decenas continúan desaparecidas más de una década después.

Además de la insurgencia yihadista, distintas regiones de Nigeria enfrentan ataques constantes de grupos criminales conocidos localmente como “bandidos”, responsables de secuestros masivos, asaltos y ataques contra comunidades.

El nuevo secuestro ocurre además en medio del aumento de operaciones militares en el noreste de Nigeria, incluida la reciente ofensiva conjunta con fuerzas estadounidenses contra líderes extremistas vinculados al Estado Islámico.