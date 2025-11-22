Sector Salud lamenta la muerte de pareja de médicos mexicanos

Instituciones y colegas reconocieron la calidad humana y la trayectoria de Cristina Calvillo y Julián García tras su muerte en Torres del Paine, Chile

La muerte de los médicos mexicanos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, desencadenó una profunda ola de condolencias en el gremio de la salud en México. La pareja perdió la vida el 18 de noviembre cuando una tormenta de nieve sorprendió a varios excursionistas en la zona de Magallanes, al extremo sur del país sudamericano. En el mismo evento fallecieron también dos turistas alemanes y una británica.

La noticia conmocionó especialmente a la comunidad médica de Aguascalientes, estado donde ambos desarrollaron su carrera profesional y donde colegas, instituciones y autoridades expresaron su pesar por la pérdida.

El Centenario Hospital Miguel Hidalgo difundió una esquela en la que destacó la “entrega, compromiso y vocación” de la pareja, subrayando que su labor dejó “una huella invaluable” dentro de la institución.

El Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato también lamentó la tragedia y recordó a la doctora Cristina Calvillo como una profesional formada en el IMSS T1, reconocida por su “calidad humana, entrega y pasión”. A estos mensajes se sumó la Secretaría de Salud de Aguascalientes, que publicó un obituario oficial en solidaridad con ambas familias.

Las condolencias continuaron multiplicándose entre colegas, excompañeros de formación y pacientes, quienes coincidieron en resaltar la cercanía, profesionalismo y ética que caracterizaban a Cristina y Julián. Para muchos dentro del gremio, la noticia no solo representó la pérdida de dos médicos en activo, sino la partida de dos figuras apreciadas tanto en lo profesional como en lo personal.

¿Quiénes eran Cristina Calvillo y Julián García?

Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel eran originarios de Michoacán, pero habían elegido Aguascalientes como el lugar para construir su vida laboral y personal. Ambos formaban parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, con el paso de los años, se ganaron el reconocimiento de la comunidad médica por su compromiso con los pacientes y su disposición constante al trabajo clínico.

Cristina, además de su labor en el IMSS, trabajaba en un laboratorio estatal, lo que fortalecía su presencia dentro del sector salud y la convirtió en un referente para colegas y estudiantes. Julián también era ampliamente apreciado por su capacidad profesional y por la cercanía con la que atendía a sus pacientes.

El Secretario General de Gobierno, Antonio Arámbula, confirmó que la pareja había llegado a Aguascalientes procedente de Michoacán y que, desde entonces, se integraron plenamente al sistema de salud local, donde dejaron una huella profunda entre quienes colaboraron con ellos.

La comunidad médica en el estado destacó que la trayectoria de ambos trascendía sus instituciones: representaban el tipo de profesionales cuya vocación se reflejaba en cada consulta y en cada paciente atendido. Su inesperada muerte en Chile cerró un capítulo lleno de entrega, dejando un vacío evidente entre colegas, amigos y quienes los conocieron en su labor diaria.