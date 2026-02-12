Secretario de Comercio de EUA reconoce visita a isla de Epstein

Su nombre apareció en los recientes tres millones de documentos relacionados con el caso Epstein que el Departamento de Justicia publicó a finales de enero

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, admitió que visitó la isla del pederasta Jeffrey Epstein hace más de una década, durante unas vacaciones familiares. Sin embargo, rechazó mantener algún tipo de relación con el empresario.

En su comparecencia ante el Senado, Lutnick detalló que la visita ocurrió alrededor de 2012. "Estaba de vacaciones en un barco con mi esposa, mis cuatro hijos y sus niñeras, y almorzamos con él", afirmó, agregando que otra pareja con hijos también se encontraba presente. "La reunión duró apenas una hora", puntualizó.

Su nombre apareció en los recientes tres millones de documentos relacionados con el caso Epstein que el Departamento de Justicia publicó a finales de enero. Según estos archivos, Lutnick habría intentado contactar a Epstein en varias ocasiones desde 2005, incluso después de que el empresario fuera declarado culpable en 2008 por solicitar servicios sexuales de una menor.

Pese a ello, Lutnick insistió en que no tuvo relación cercana con Epstein: "Apenas tuve contacto con esa persona", aseguró. Al ser cuestionado sobre referencias en los documentos sobre el presunto interés de Epstein en una de las niñeras que viajaban con la familia, Lutnick declaró desconocer cualquier intención al respecto: “No tenía ni idea de qué se trataba. Que yo sepa, no tenía nada que ver conmigo”.

La Casa Blanca respaldó al secretario, destacando su papel como miembro "muy importante" del Gabinete de Donald Trump. La portavoz Karoline Leavitt expresó que el presidente apoya plenamente a Lutnick, y criticó la insistencia de los medios sobre su vinculación con el caso Epstein durante la rueda de prensa de este martes.