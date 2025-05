Se reunirán Putin y Zelensky este jueves para un alto el fuego

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo que se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, este jueves en Turquía para iniciar conversaciones de paz.

La confirmación del mandatario ucraniano llega apenas un día después de que Putin propusiera formalmente conversaciones de paz.

Ante esto, Putin anunció su disposición para celebrar negociaciones directas con Ucrania destinadas a "eliminar las causas originales del conflicto". Había sugerido inicialmente que las conversaciones se realizaran el 15 de mayo en Estambul.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…