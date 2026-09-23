Se reúnen funcionarios de EUA e Irán tras amenaza de Trump

Steve Witkoff y Jared Kushner sostuvieron un encuentro de tres horas con representantes iraníes en Nueva York, tras el discurso de Trump ante la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron este martes al margen de la Asamblea General de la ONU, en un acercamiento ocurrido después de que advirtiera que podría “aniquilar” a la República Islámica si no se alcanza un acuerdo para terminar la guerra.

Trump explicó que sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron durante unas tres horas con funcionarios iraníes, aunque no detalló el contenido de las conversaciones. “Fue una reunión muy buena”, afirmó, aunque posteriormente señaló que los representantes iraníes “no eran del más alto nivel”.

Witkoff indicó en X que las conversaciones se realizaron mediante mediadores que se desplazaron entre las delegaciones de ambos países y expresó su esperanza de que el esfuerzo “resulte constructivo y prometedor”.

¿Por qué se reunieron funcionarios de Estados Unidos e Irán?

El acercamiento ocurre después de meses sin comunicación directa entre Estados Unidos e Irán, tras el colapso de un alto el fuego negociado en junio.

A principios de julio, representantes de ambos países mantuvieron conversaciones indirectas por separado con mediadores de Qatar y Pakistán en Doha.

Antes de la reunión, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Trump estaba dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante su estancia en Nueva York.

“Es importante” relacionarse con otros líderes si se quieren resolver problemas, dijo Rubio en NBC.

Trump analiza con aliados el rumbo de la guerra

Trump también se reunió con mandatarios y altos funcionarios del Consejo de Cooperación del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— y de Jordania para hablar sobre el rumbo de la guerra.

Durante su discurso ante la ONU, Trump defendió la decisión de iniciar la guerra con Irán y afirmó que el régimen iraní es “débil y está desesperado”.

¿Qué pidió Trump al gobierno de Irán?

El presidente de EUA también pidió a Teherán reabrir por completo el estrecho de Ormuz y regresar a las negociaciones.

“Tengo una gran decisión que tomar”, declaró Trump antes de plantear la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán o “aniquilar a la República Islámica”.

La mayor parte de la delegación iraní abandonó la sala mientras Trump criticaba al gobierno de ese país.