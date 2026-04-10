Se registra sismo de magnitud 4.9 en la costa central de Perú

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera condiciones para un tsunami en las costas del país

Un sismo de magnitud 4.9 se registró en la costa central de Perú, sin reportes de daños, y fue percibido de forma moderada en Mala y leve en Lima.

Epicentro frente a la costa y percepción en Lima

El movimiento ocurrió a las 18:57 horas locales, con epicentro en el océano Pacífico, a 28 kilómetros al sur del distrito de Mala, ubicado a unos 90 kilómetros de la capital peruana, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú.

El sismo tuvo una profundidad de 56 kilómetros, lo que favoreció que su intensidad fuera moderada en el municipio costero de Mala y leve en Lima.

Autoridades descartan daños y mantienen monitoreo

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional confirmó el registro del movimiento telúrico y señaló que hasta el momento no existen reportes de daños materiales ni personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad ante este tipo de fenómenos.

Descartan riesgo de tsunami en el litoral

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera condiciones para un tsunami en las costas del país.

Perú, una zona de alta actividad sísmica

El país se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que concentra gran parte de la actividad sísmica mundial debido a la interacción de placas tectónicas.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2007 en la región de Ica, donde un terremoto de gran magnitud dejó cientos de fallecidos y severos daños materiales.