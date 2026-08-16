Se intoxican más de 250 niños por menú escolar en Indonesia

La agencia de nutrición aseguró que se han tomado "medidas administrativas" ante lo ocurrido, como el cierre de la unidad de cocina que preparaba los menús

Las autoridades indonesias informaron este viernes de que 269 menores han sido hospitalizados en la isla de Sumatra debido a una nueva intoxicación alimentaria masiva vinculada al controvertido programa de comidas escolares gratuitas puesto en marcha en enero del año pasado por el presidente, el exmilitar Prabowo Subianto.

El jefe de la Oficina de Salud de la regencia de Karo, Immanuel Sinuhaji, indicó este viernes que el brote se produjo la víspera en dos colegios de la urbe de Berastagi, en dicha área, mientras que las autoridades, que han ido variando el número de afectados durante la jornada, informaron de que "no hay nada alarmante en el estado" de los estudiantes, de entre 10 y 12 años.

Desde que el Gobierno de Prabowo, cuyas políticas se enfrentan a un creciente cuestionamiento, lanzó el programa de comida escolares hace más de un año y medio, más de 40,700 niños se han intoxicado en alrededor de 300 brotes, según las cifras oficiales, si bien organizaciones independientes sostienen que podrían ser más.

La agencia de nutrición aseguró que se han tomado "medidas administrativas" ante lo ocurrido, como el cierre de la unidad de cocina que preparaba los menús que habrían causado el nuevo brote y el despido de su jefe, mientras la Oficina de Salud de Karo analiza muestras de los alimentos, sin revelarse cuáles han provocado el malestar.