Se incendia carguero que transportaba 300 vehículos a México

Un incendio se produjo en un buque de carga que transportaba más de 3,000 vehículos, incluidos vehículos eléctricos, en medio del Océano Pacífico Norte.

Según medios extranjeros se produjo un incendio en el carguero liberiano "Morning Midas" en el Océano Pacífico Norte, a unos 482 kilómetros al suroeste de la isla Adak, en Alaska.

Los 22 tripulantes a bordo del barco fueron rescatados por la Guardia Costera de Estados Unidos. No se reportaron heridos ni víctimas, según informó la Guardia Costera.

Zodiac Shipping, el administrador del Morning Midas, emitió un comunicado diciendo que el humo se elevó primero desde la cubierta del barco y que las tripulaciones inicialmente apagaron el fuego, pero no lograron apagar el incendio.

Según la compañía naviera, el barco transportaba 3,000 vehículos, incluidos 800 eléctricos.

El carguero con bandera liberiana se dirigía a Lázaro Cárdenas, México. La Guardia Costera estadounidense informó que tripulaciones aéreas y un guardacostas se dirigían para prestar asistencia, mientras que otros tres barcos ya se encontraban en el lugar.

Aún no se han revelado la causa del incendio ni su posible impacto ambiental, ya que se está llevando a cabo una investigación.

#BREAKING (1/2) USCG responding to fire onboard 600ft cargo ship Morning Midas with 22 people aboard 300 mi SW of Adak



- No reported injuries

- Ship’s crew actively fighting fire

- 3 vessels on scene to assist

- USCG aircrews en route to Adak

- USCG Cutter en route to the area