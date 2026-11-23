Un autobús de la línea 39 ardió en la calle Biada de Barcelona y las llamas alcanzaron un edificio contiguo sin dejar personas lesionadas.

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Un autobús del transporte urbano de la línea 39 con destino a Plaça Urquinaona se incendió en la calle Biada, en el barrio de Gràcia, en Barcelona, provocando una explosión y columnas de fuego que alcanzaron un edificio contiguo, sin que hasta el momento se reporten personas heridas.

De acuerdo con las imágenes registradas en el sitio, las llamas comenzaron en la parte baja del costado derecho de la unidad —identificada con el número económico 1918— y se propagaron rápidamente hacia la carrocería y la parte superior, extendiéndose hasta la fachada y varios departamentos del inmueble vecino.

Evacuación de pasajeros y despliegue de emergencia

Los pasajeros lograron descender a tiempo del vehículo antes de que el fuego envolviera por completo la unidad, por lo que los primeros reportes oficiales descartan lesionados tras el incidente.

Al lugar acudieron diez dotaciones de los Bomberos de Barcelona junto con elementos de la Guardia Urbana de Barcelona para acordonar la zona y sofocar las llamas, mientras se investigan las causas que originaron el siniestro y se evalúa la magnitud de los daños materiales.