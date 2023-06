Se incendia auto con 2 niños adentro; su mamá estaba robando

Una mujer de Florida, Estados Unidos, fue arrestada y acusada después de que su vehículo se incendiara con sus hijos dentro, uno de ellos sufrió heridas leves

Por: Luz Camacho

Junio 05, 2023, 15:59

Un automóvil se incendió con dos niños en su interior, mientras que su madre robaba en una tienda dentro de un centro comercial estadounidense en Oviedo, Florida.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo en un estacionamiento de Dillard's alrededor del mediodía.

De acuerdo con los reportes, la mujer, de 24 años, entró a una tienda junto a un hombre a robar artículos durante aproximadamente una hora, pero cuando salía del lugar vio que su vehículo estaba envuelto en llamas, dejó caer la mercancía robada y salió corriendo de la tienda para rescatar a sus hijos.

Otras compradores que se percataron del incendio ya estaban ayudando a rescatar a los pequeños, quienes fueron trasladados al Hospital de Niños Arnold Palmer.

Uno de los niños sufrió quemaduras de primer grado en la cara y las orejas.

La madre de los pequeños, identificada como Alicia Moore, fue detenida por el Departamento de Policía de Orlando, pues ya contaba con varias órdenes pendientes de arresto en otros condados, sin relación al incidente. Pero al estar bajo custodia en la cárcel del condado de Orange, la mujer fue acusada de negligencia infantil agravada e incendio provocado.

'Por el momento, no se ha determinado qué provocó el fuego. No obstante, si Moore no hubiera sido negligente, es poco probable que el niño hubiera resultado herido', declaró la policía.

En la actualidad, Alicia Moore enfrenta cargos adicionales por hurto menor, agresión y asalto debido a incidentes anteriores. Permanece bajo custodia con una fianza de $48,000 dólares.

La mujer fue procesada el pasado viernes y se ha declarado inocente.de ambos cargos relacionados con el incidente con sus hijos.