Se hunde embarcación en Congo; reportan al menos 20 muertos

Una embarcación que transportaba estudiantes se hundió en la República Democrática del Congo y dejó al menos 20 fallecidos.

Al menos 20 personas murieron después de que una embarcación de madera que transportaba a estudiantes se hundiera en la provincia de Kasai, en la República Democrática del Congo, informaron las autoridades locales.

La embarcación trasladaba a estudiantes que regresaban tras presentar exámenes estatales cuando ocurrió el accidente al llegar a la confluencia de los ríos Sankuru y Kasai, de acuerdo con testigos.

Autoridades reportan sobrevivientes

Francois Kabula, administrador del territorio de Ilebo, informó que el naufragio ocurrido el viernes dejó un saldo de 80 sobrevivientes y 20 cuerpos recuperados.

“Hubo 80 sobrevivientes y 20 cuerpos”, señaló el funcionario.

Sin embargo, un testigo identificado como Tshikudi Jean aseguró que la embarcación transportaba a más de 200 personas al momento del accidente.

Accidentes frecuentes en la región

Los naufragios con víctimas mortales son recurrentes en la República Democrática del Congo, donde las autoridades y organizaciones suelen atribuir estas tragedias a la sobrecarga de las embarcaciones, los viajes nocturnos, las deficientes medidas de seguridad y la falta de infraestructura en las zonas más alejadas del país.

Estas condiciones han provocado cientos de muertes en accidentes de navegación registrados en los últimos años.

Tras el accidente, François Malepo, presidente de una organización de la sociedad civil en Ilebo, cuestionó las condiciones en las que opera el transporte fluvial.