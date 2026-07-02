Se forma la tormenta tropical Douglas en el océano Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes continuará emitiendo actualizaciones sobre la trayectoria e intensidad de Douglas conforme avance su trayectoria.

La tormenta tropical Douglas se formó este miércoles en aguas del océano Pacífico, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes de EUA (NHC, por sus siglas en inglés).

El sistema se mantiene lejos de zonas pobladas y, por el momento, no representa riesgo para territorio mexicano ni para otras áreas continentales. Las autoridades meteorológicas continúan monitoreando su evolución y trayectoria.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Douglas?

Al momento de su formación, el centro de Douglas se ubicaba aproximadamente a 1,960 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California.

El ciclón se encontraba sobre mar abierto y avanzaba hacia el norte a una velocidad cercana a los 11 kilómetros por hora. Sin embargo, los pronósticos indican que en los próximos días podría cambiar gradualmente su desplazamiento hacia el noroeste.

¿Qué intensidad presenta el sistema?

Douglas registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de mayor intensidad. Además, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta unos 150 kilómetros desde el centro del fenómeno.

Los especialistas prevén que el sistema experimente un ligero fortalecimiento durante las próximas horas, aunque posteriormente podría iniciar una tendencia de debilitamiento.

El Centro Nacional de Huracanes continuará emitiendo actualizaciones sobre la trayectoria e intensidad de Douglas conforme avance sobre las aguas del Pacífico oriental.