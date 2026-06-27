Se estrella una avioneta contra el edificio más alto de Pekín

Imágenes de Pekín tras el presunto accidente de una avioneta que colisionó con la Torre China Zun CITIC, uno de los edificios más altos de la ciudad.

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Una avioneta se estrelló este viernes en Pekín contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china, confirmaron testigos, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Pekín, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima al edificio, además de daños en el vidrio trasero de un taxi que circulaba o se encontraba en la zona.

Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín.

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto contra el edificio fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.

La torre, de 528 metros de altura, fue inaugurada en 2018 y se convirtió entonces en el rascacielos más alto de la ciudad.