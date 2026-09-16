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Internacional

Se estrella helicóptero entre edificios en California

Por: Emiliano Gutiérrez

15 Septiembre 2026, 21:36

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La aeronave cayó entre dos edificios en Chatsworth, cerca de Los Ángeles, y provocó un incendio; autoridades aún investigan las causas del accidente

Se estrella helicóptero entre edificios en California

La tarde-noche de este martes, un helicóptero se estrelló entre dos edificios ubicados en el Valle de San Fernando, California, ocasionando la muerte de al menos una persona.

De acuerdo con medios locales, el choque ocurrió en Chatsworth, a unos 40 kilómetros del centro de Los Ángeles y a escasos metros de donde equipos de emergencia atendían un choque de autobús con víctimas mortales en la zona.

El impacto causó un incendio, ya que la aeronave aparentemente cayó cerca de varios vehículos y dos grandes contenedores de carga, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles en un comunicado.

Según el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Branden Silverman, una persona que se encontraba en tierra falleció.

Se desconoce la causa del accidente y las autoridades no han informado cuántas personas viajaban en el helicóptero.

“El helicóptero quedó prácticamente destruido, por lo que tendremos que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar la aeronave”, dijo Silverman.

De acuerdo con CNN, la aeronave pertenecía a la cadena de radio KNBC.

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