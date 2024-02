Se estrella avioneta contra un auto en carretera de EUA

Este viernes, se registró un accidente aéreo en el condado de Collier, en la costa suroeste de Florida, cuando un pequeño jet se estrelló contra un vehículo en la autopista interestatal I-75.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) informó que aún no han confirmado si resultaron víctimas mortales.

El piloto de la aeronave Bombardier Challenger 600, que había despegado de Ohio, había hecho un llamado de emergencia a la torre de control del aeropuerto de Naples.

El reporte indicaba problemas en ambos motores antes de que la aeronave se precipitara sobre la carretera.

En redes sociales compartieron videos donde se ve la avioneta envuelta en llamas en medio de la autopista, con densas nubes de humo elevándose.

El tráfico en la I-75 se ha visto interrumpido debido al siniestro.

La FAA señaló que en el jet viajaban cinco personas, aunque hasta el momento no se han revelado sus identidades.

De igual manera, no se ha proporcionado información sobre el estado de las personas que iban a bordo del vehículo contra el que se estrelló la aeronave.

En la escena del accidente, se encuentran agentes de la Patrulla de Carreteras (FHP) y de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB), quienes realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

In Florida, 2 people died due to an accident involving an airplane and a car.

In Naples, Florida, a Bombardier Challenger 600 private jet crashed into a car traveling on Interstate 75.

There were 5 people on board the plane, 3 of them managed to get out. There are 2 known deaths. pic.twitter.com/w3vYYSe3ur