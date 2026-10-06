Se estrella avión militar de Nigeria con 32 personas a bordo

El rastro del aparato se perdió a las 09:13 horas y todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave fueron infructuosos.

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Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, en inglés) se estrelló este lunes con 32 personas a bordo en el estado de Ondo, en el sur del país, informó el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo.

En un comunicado, Keyamo confirmó la "desaparición de una aeronave militar con matrícula NGR 931" que volaba desde Benín, capital del sureño estado de Edo, con rumbo a la también ciudad meridional de Lagos, la mayor urbe y centro económico del país.

El rastro del aparato se perdió a las 09:13 hora local, precisó el ministro, al subrayar que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".

"Posteriormente, sin embargo, se confirmó que la aeronave militar se había estrellado cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo. Los restos han sido localizados y las operaciones de búsqueda y rescate están en curso", explicó Keyamo.

"La información preliminar -concretó- indica que había 25 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo".

La NAF, por su parte, confirmó que la aeronave realizaba una "misión rutinaria" de Benín a Lagos cuando se produjo el accidente.

"Actualmente, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de respuesta ante emergencias", señaló el comodoro del aire Ehimen Ejodame, director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, sin dar detalles sobre los pasajeros y la tripulación.

"La NAF está comprometida a garantizar el éxito de las labores de búsqueda y rescate en curso", añadió Ejodame en un comunicado.