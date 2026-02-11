Se estrella avión con 55 personas en Somalia y todos sobreviven

La aeronave, un Fokker 50 operado por la aerolínea local Starsky Airline, presentó presuntamente una falla mecánica poco después de iniciar el vuelo

Un avión con 55 personas a bordo se estrelló este martes en una playa minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, Somalia. De acuerdo con autoridades aeronáuticas del país, el incidente no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

La aeronave, un Fokker 50 operado por la aerolínea local Starsky Airline, presentó presuntamente una falla mecánica poco después de iniciar el vuelo. Ante la situación, el piloto intentó regresar a la terminal aérea; sin embargo, durante la maniobra de aterrizaje el avión se salió de la pista y terminó en una zona costera cercana al océano Índico.

Ahmed Moalim Hassan, titular de la Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA), informó que tanto los pasajeros como la tripulación fueron desalojados sin contratiempos y puestos a salvo.

Imágenes difundidas por medios locales muestran la aeronave detenida sobre la arena, mientras personal de emergencia auxilia a los ocupantes. El vuelo tenía como destino la ciudad de Galkayo, ubicada en la región de Mudug.

Las autoridades somalíes iniciaron una investigación para determinar con precisión las causas del percance.

Cabe recordar que en julio del año pasado se registró otro accidente en el mismo aeropuerto, cuando un helicóptero de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia se desplomó, dejando un saldo de cinco militares ugandeses fallecidos.