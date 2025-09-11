Se entrega adolescente que hizo disparos en escuela de Argentina

Una adolescente de 14 años ingresó con un arma a un colegio de la provincia argentina de Mendoza, efectuó tres disparos y se atrincheró en el interior

La adolescente que había ingresado este miércoles con un arma de fuego a su colegio de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a la policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar varios disparos que no produjeron víctimas mortales ni heridos.

Según los medios argentinos que informan desde el lugar, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven, de 14 años, alumna de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de Buenos Aires, en medio de un amplio operativo de seguridad.

Los 80 alumnos de la escuela fueron desalojados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.