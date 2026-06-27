Se elevan a 589 los muertos por dos terremotos en Venezuela

La presidenta también anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos

La presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron a su país se elevó a 589 y a 2,980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

"En el balance general, debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2,980 personas heridas", declaró la mandataria al encabezar un encuentro desde el estado Zulia.

Anuncian militarización del estado La Guaira

La presidenta también anunció este viernes la militarización del estado costero de La Guaira, el más afectado por los dos terremotos de 7.2 y 7.5 registrados la tarde del miércoles.