Se eleva a 2,595 los muertos por el doble terremoto de Venezuela

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6,462 personas rescatadas.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2,595, mientras que la cantidad de heridos es de 12,400, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen nueve días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6,462 personas rescatadas.

La presidenta encargada contestó a las críticas de que su Gobierno actuó con lentitud y dijo que se "activó inmediatamente" y que no se esperó "un día, dos días, tres días".

La presencia de rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3,000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se eleva a 13.

La presidenta también dijo que, en las primeras horas tras los terremotos, recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno y que a todos les aseguró que "nuestro primer objetivo es salvar vidas, necesitamos rescatistas, sin objeciones, sin miramientos políticos".

Durante su intervención, la presidenta encargada agradeció el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; del jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; y del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.