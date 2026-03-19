Se desprende góndola de teleférico y muere mujer en Alpes Suizos

El incidente ocurrió en una estación de esquí del monte Titlis, entre los cantones de Obwalden y Nidwalden, en el centro de Suiza.

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Una persona perdió la vida este miércoles después de que la cabina de un teleférico en la que viajaba se desprendiera del sistema y descendiera sin control por una ladera en una estación de esquí en los Alpes suizos.

De acuerdo con autoridades locales, la víctima era la única ocupante al momento del accidente ocurrido durante la mañana en la zona de Titlis, ubicada entre los cantones de Obwalden y Nidwalden, en el centro de Suiza.

Cabina cayó tras desprenderse en plena operación

El incidente provocó que la estructura rodara ladera abajo, dando múltiples vueltas, hecho que fue captado en video por testigos y difundido en medios locales.

El comandante adjunto de la Policía de Nidwalden, Senad Sakic, explicó que las circunstancias exactas aún están bajo investigación, mientras continúan las labores para esclarecer lo ocurrido.

Fuertes vientos azotaban la zona al momento del accidente

Registros meteorológicos indicaron que en la región se presentaban ráfagas de viento de entre 100 y 130 kilómetros por hora en zonas elevadas, lo que generaba condiciones adversas para la operación de los sistemas de transporte en la montaña.

Ante este escenario, algunas actividades ya habían sido suspendidas previamente, incluyendo una competencia programada, y varios telesillas dejaron de operar.

Evacúan a decenas de personas tras el incidente

Tras el accidente, autoridades implementaron un operativo para retirar a visitantes que se encontraban en la estación, logrando desalojar a entre 100 y 200 personas que quedaron en la zona.

La emergencia generó momentos de tensión entre esquiadores y personal, mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en las instalaciones.

Investigan causas; descartan información concluyente

Directivos de la empresa operadora señalaron que el sistema contaba con mantenimiento reciente y tecnología moderna, por lo que calificaron el hecho como un evento inusual.

"No es posible determinar aún si se trató de una falla técnica. Resulta difícil imaginar que las condiciones fueran suficientes para provocar el desprendimiento, pero sucedió", indicó uno de los responsables de la operación.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.