Se declara culpable traficante de migrantes extraditado a EUA

Efraín Zúñiga admitió ante una corte de Texas su participación en una red que facilitó el ingreso ilegal de miles de migrantes a EUA.

Un hombre identificado como Efraín Zúñiga, de 38 años, se declaró culpable ante un tribunal de Texas por cargos relacionados con una conspiración para traficar migrantes hacia EUA, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Zúñiga fue extraditado desde México para enfrentar el proceso judicial y, tras admitir su responsabilidad en el caso, podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

¿De qué lo acusan las autoridades?

De acuerdo con la investigación, el acusado formó parte de una red internacional dedicada al tráfico de personas que operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023.

Las autoridades sostienen que la organización facilitó el ingreso ilegal de miles de migrantes provenientes de países de Asia y Latinoamérica hacia territorio estadounidense.

¿Cuál era su función dentro de la red?

Según la acusación, Zúñiga administraba una casa clandestina para migrantes en Monterrey y coordinaba los traslados hacia la frontera con apoyo de "coyotes" o guías encargados de conducir a las personas hacia EUA.

La investigación señala que la organización cobraba entre 6,500 y 12,000 dólares por cada migrante trasladado. La Justicia estadounidense estima que la red obtuvo ganancias de hasta 30 millones de dólares durante aproximadamente tres años de operaciones.

Extradición y otros implicados

Zúñiga fue detenido en México en octubre de 2024 a solicitud del Gobierno de EUA. Posteriormente fue extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas.

Las autoridades estadounidenses también mantienen bajo custodia a otros integrantes del grupo. Entre ellos se encuentra Mónica Hernández Palma, quien fue extraditada desde México en 2025.

Asimismo, Enil Edil Mejía Zúñiga, de origen hondureño, fue sentenciado en julio de 2025 a 120 meses de prisión por su participación en la misma organización dedicada al tráfico de migrantes.