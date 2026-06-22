Se declara Abelardo de la Espriella ganador en Colombia

Ante miles de seguidores reunidos en Barranquilla, el político llamó a celebrar los resultados con tranquilidad y aseguró que el país vive un nuevo inicio.

Con los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia a su favor, Abelardo de la Espriella se declaró este domingo como el virtual ganador de la contienda y aseguró que el país inicia una nueva etapa política.

Desde Barranquilla, ciudad donde emitió su voto y siguió el desarrollo de la jornada electoral, el candidato afirmó que los datos preliminares reflejan la decisión de los ciudadanos de impulsar un cambio en el rumbo del país.

"Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino, ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la República y ha triunfado la esperanza", expresó ante sus simpatizantes.

Resultados preliminares le dan ventaja

De acuerdo con el conteo preliminar divulgado al cierre de las urnas, De la Espriella mantenía una ventaja de 0.94 puntos porcentuales sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda, una diferencia que lo llevó a proclamarse vencedor mientras continúa el proceso oficial de consolidación de resultados.

Ante miles de seguidores reunidos en Barranquilla, el político llamó a celebrar los resultados con tranquilidad y aseguró que el país vive el inicio de una nueva etapa.

"El pueblo debe celebrar este triunfo con alegría, con patriotismo, porque la patria milagro empieza hoy", manifestó.

Promete un gobierno democrático

Durante su mensaje, el candidato también buscó enviar señales de certidumbre institucional y afirmó que, en caso de confirmarse oficialmente su victoria, encabezará una administración respetuosa de las instituciones democráticas.

"Soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder, del Congreso y las altas cortes. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad", declaró.

De la Espriella añadió que su proyecto político mantendrá respeto por la división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del Estado colombiano.

Esperan resultados definitivos

Aunque el candidato se proclamó virtual ganador, las autoridades electorales continúan con el proceso de consolidación y validación de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La jornada electoral se desarrolló en un ambiente de alta expectativa debido a la cerrada competencia entre De la Espriella e Iván Cepeda, por lo que los resultados definitivos serán determinantes para confirmar oficialmente quién ocupará la Presidencia de Colombia para el próximo periodo.