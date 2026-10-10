Se debilita huracán 'Isaias' a categoría 2 cerca de EUA

El fenómeno natural avanza hacia Estados Unidos sin representar peligro ni generar afectaciones en el territorio mexicano.

El huracán Isaias se ha debilitado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza muy cercano a tocar tierra sobre el sureste de los Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno meteorológico no genera efectos ni representa peligro para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria.

Actualmente, el centro del ciclón se ubica a 75 km al sureste de Pensacola, Florida, y a 945 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Isaias se desplaza hacia el norte a una velocidad de 30 km/h, registrando vientos máximos sostenidos de 175 km/h con rachas que alcanzan los 215 km/h, además de una presión mínima central de 967 hPa.

Pronóstico y evolución del sistema

Las autoridades meteorológicas prevén que el fenómeno continúe perdiendo fuerza rápidamente a medida que avance sobre tierra en las próximas horas:

10 de octubre (00:00 h): Se degradará a huracán categoría 1 con vientos de 140 km/h y rachas de 175 km/h, situándose a 1,070 km al norte de Cabo Catoche.

Se degradará a huracán categoría 1 con vientos de 140 km/h y rachas de 175 km/h, situándose a 1,070 km al norte de Cabo Catoche. 10 de octubre (12:00 h): Pasará a ser un sistema post-tropical/remanente con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 100 km/h.

Pasará a ser un sistema post-tropical/remanente con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de 100 km/h. 11 de octubre (00:00 h): Mantendrá su condición de remanente a 1,560 km al norte de las costas de Quintana Roo, perdiendo intensidad gradualmente con vientos de 55 a 75 km/h.

Dado que la trayectoria del sistema lo aleja por completo de las costas nacionales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ratificó que no se prevén lluvias ni afectaciones en el país, por lo que no ha sido necesario emitir recomendaciones especiales para la población mexicana.