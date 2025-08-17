Se convierte 'Erin' en el primer huracán de la temporada

El sistema se encuentra a unos 740 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora

La tormenta tropical Erin se convirtió este viernes en el primer huracán de la temporada atlántica y amenaza con intensas lluvias y marejadas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El sistema se encuentra a unos 740 kilómetros al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora.

El NHC advierte que las bandas externas de Erin provocarán lluvias intensas de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de 150 milímetros (6 pulgadas) desde esta noche y hasta el domingo en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.

También se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región a partir del fin de semana.

Las autoridades igualmente mantienen una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten.

Esto significa que en esas áreas son posibles condiciones de tormenta tropical en un plazo de 48 horas, a medida que el ciclón se acerque el sábado, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Rápido fortalecimiento

De acuerdo con el NHC, Erin mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste que continuará durante el fin de semana, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Erin surgió tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.