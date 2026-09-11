Se conmemoran 25 años de los atentados del 9/11

La tragedia de 2001, que dejó 2,977 víctimas mortales tras el secuestro de cuatro aviones, se recuerda con homenaje global.

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Este viernes se conmemoran 25 años del 9/11.

En esa fecha fatídica, el 11 de septiembre del año 2001, ocurrieron los peores atentados terroristas contra Estados Unidos.

Los ataques suicidas fueron cometidos por Al Qaeda, la red terrorista islamista dirigida por Osama Bin Laden, que secuestró a cuatro aviones de pasajeros.

De ellos, dos aviones comerciales repletos de pasajeros fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan, Nueva York.

Simultáneamente, un tercer avión caía sobre el Pentágono en Washington D.C., la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Y un cuarto avión cayó al suelo antes de llegar al que presuntamente era su objetivo, el Capitolio en Washington, sede del Congreso; sin embargo, se estrelló en Pensilvania tras la intervención de usuarios que impidieron a los atacantes alcanzar su objetivo.

La cifra oficial señala que esos atentados mataron a 2,977 civiles, sin contar a los 19 terroristas suicidas.

Estos ataques consolidaron la guerra que se venía gestando desde por lo menos dos décadas atrás entre Estados Unidos y algunos países árabes.

Estados Unidos declaró la guerra contra el terrorismo e invadió Afganistán, país que protegía a Osama Bin Laden.

Cada año, esta tragedia se recuerda con momentos de silencio, oraciones y discursos, además de reflexiones ante las nuevas generaciones.