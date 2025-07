Se casa gemela siamesa mexicana con su novio de toda la vida

Carmen Andrade, una de las gemelas siamesas que se hizo famosa por su inspiradora historia de resiliencia e individualidad, se casó en secreto con su novio, Daniel McCormack. Se casaron en octubre del año pasado en una ceremonia privada celebrada en el histórico puente Lover's Leap en New Milford, Connecticut, en Estados Unidos.

Carmen y Daniel se conocieron en 2020 a través de la app de citas Hinge, y su relación floreció durante casi cinco años antes de culminar en matrimonio.

En un video en su canal de YouTube titulado "¡Actualización atrasada!", Carmen mostró con orgullo su anillo de bodas. El día de la ceremonia vistió un vestido color verde esmeralda y no el tradicional blanco, sin embargo, aseguró que no se arrepiente, ya que no le gusta este color.

Lupita, la gemela de Carmen, dejó en claro que solo una de ellas está casada.

Carmen también habló sobre su futuro, confirmando que no planean tener hijo.

Las gemelas, que ahora tienen 25 años, nacieron en México y se mudaron a Estados Unidos siendo bebés. Están unidas por el torso y comparten pelvis y aparato reproductor, pero tienen corazón, pulmones y estómago separados. Cada una tiene dos brazos, pero comparten una sola pierna.