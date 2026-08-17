Se agrava salud de Benedicto XVI; papa Francisco pide orar

El estado de salud del papa Benedicto XVI se ha agravado en las últimas horas, confirmó el Vaticano durante este miércoles

Francisco pidió hoy 'una oración especial' para el papa emérito Benedicto XVI al recordar que 'está muy enfermo', al final de la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI.'Pido una oración especial para el papa Benedicto XVI que en el silencio esta sosteniendo la Iglesia y recordar que esta muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en que este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final', dijo el papa Francisco.El alemán Joseph Ratzinger, de 96 años, renunció al pontificado en febrero de 2013 y desde entonces vive en el convento Mater Ecclesiae en el interior de la Ciudad del Vaticano.Su salud, debido a la edad, es muy frágil, pero su mente aún funciona muy bien como ha explicado en varias declaraciones su secretario personal Georg Gänswein.Aunque las declaraciones de hoy del papa Francisco hacen pensar en un agravamiento de sus condiciones de salud.El estado de salud del papa Benedicto XVI se ha agravado en las últimas horasEl Vaticano confirmó hoy que en las últimas horas se ha agravado el estado de salud del papa emérito Benedicto XVI 'por el avance de la edad', pero 'la situación por el momento sigue bajo control' de los médicos.“En cuanto a las condiciones de salud del papa emérito, por quien el papa Francisco pidió oración al final de la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se ha producido un agravamiento por el avance de la edad', informó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.'La situación por el momento sigue bajo control, seguida constantemente por los médicos', añadió.Al final de la audiencia general de este miércoles el papa Francisco se dirigió al monasterio donde reside el papa emérito para visitarle, explicó Bruni en una escueta nota.Mientras, del protegido y hermético convento Mater Ecclesiae, en los jardines vaticanos, donde desde 2013 vive apartado Benedicto XVI tras su renuncia, no emitió ninguna información.