Se agrava crisis en Cuba; Trump dice que vive 'últimos momentos'

Apagones de hasta 15 horas, déficit eléctrico histórico y escasez de combustible agravan la crisis en la isla mientras aumentan protestas

Los apagones masivos en Cuba han colocado al país en una de las fases más críticas de su crisis energética y económica. Durante los últimos días, millones de personas han pasado más horas sin electricidad que con servicio, en un escenario que complica desde las actividades domésticas básicas hasta el funcionamiento de hospitales y transporte público.

La situación ocurre en medio de una crisis económica prolongada que ha reducido de forma significativa la producción del país y ha acelerado la salida de población. A esto se suma la presión externa sobre el suministro de combustible, lo que limita la capacidad del sistema eléctrico para cubrir la demanda nacional.

Apagones prolongados afectan a millones en Cuba

En La Habana, ciudad con casi dos millones de habitantes, los cortes eléctricos han llegado a durar hasta 15 horas consecutivas. Durante la noche, amplias zonas permanecen a oscuras y con muy poco tránsito en las calles.

En varios barrios, los residentes han tenido que recurrir a métodos improvisados para cocinar o conservar alimentos. El ruido de generadores privados se ha vuelto frecuente en algunas zonas como alternativa temporal frente a la falta de electricidad.

La isla registró además un apagón masivo por una avería que dejó hasta seis millones de personas sin suministro eléctrico. Durante ese evento también se reportaron fallas en telefonía fija y móvil, interrupciones en internet y dificultades en la transmisión de radio y televisión.

Déficit histórico en generación eléctrica

El sistema eléctrico cubano ha registrado en los últimos años algunos de los mayores déficits de generación desde que existen registros. En una de las jornadas más recientes, el apagón programado dejó sin electricidad a más del 68 % del territorio nacional al mismo tiempo.

Esta falta de capacidad energética complica tareas cotidianas como cocinar, lavar ropa, bombear agua o conservar alimentos. En numerosos hogares, las familias deben reorganizar sus actividades en función de las horas en que el servicio eléctrico regresa temporalmente.

Impacto en hospitales, transporte y abasto

Los efectos también alcanzan al sistema de salud. Varios hospitales han reducido su operación a servicios mínimos, mientras consultas, cirugías y tratamientos han sido cancelados o pospuestos.

En otros sectores, la escasez de combustible ha provocado que muchas gasolineras permanezcan sin suministro. Oficinas públicas han cerrado temporalmente y el transporte público ha disminuido de manera considerable.

Los mercados agrícolas estatales también enfrentan dificultades para abastecerse, lo que se refleja en menor disponibilidad de frutas, vegetales y carne, además de incrementos en los precios.

Medidas para enfrentar la falta de combustible

El gobierno cubano ha puesto en marcha un plan de contingencia energético para intentar reducir el impacto de la falta de crudo importado. Entre las medidas figura la instalación de unos 5,000 pequeños sistemas solares provenientes de una donación de China.

También se han recibido envíos de ayuda humanitaria desde México, mientras algunas empresas privadas cubanas han logrado importar combustible en pequeñas cantidades. Sin embargo, estas acciones solo cubren una parte limitada de las necesidades energéticas del país.

Protestas y presión política en medio de la crisis

La situación energética ha generado protestas y cacerolazos en varios puntos de La Habana durante la madrugada, principalmente por los prolongados apagones. Medios independientes también reportaron manifestaciones en la provincia de Matanzas.

En el plano internacional, el gobierno de EUA ha intensificado presiones relacionadas con el suministro de petróleo y con acuerdos de cooperación médica entre Cuba y países de América Latina y el Caribe.

En ese contexto, recientemente regresaron a la isla 172 médicos cubanos que trabajaban en Honduras después de que ese país decidiera no renovar el convenio. Además, Jamaica anunció el fin de su acuerdo bilateral que permitía a 277 profesionales cubanos desempeñarse en ese territorio.

Mientras continúan los apagones y las dificultades económicas, gran parte de la población enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre sobre la duración de la crisis energética y las medidas que podrían implementarse para estabilizar el sistema eléctrico nacional.