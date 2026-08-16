Sarampión supera 2 mil 500 casos en EUA, cifra récord en 35 años

Pese al mayor número de enfermos, este 2026 no hay ninguna muerte confirmada por sarampión en EUA, a diferencia de los tres decesos registrados el año pasado.

Estados Unidos registró 2.566 casos de sarampión y 38 brotes de la enfermedad en lo que va de 2026, lo que ya implica el mayor número de contagios desde 1991 cuando aún falta una cuarta parte del año, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) este viernes.

La cifra representa casi 250 infecciones más que el reporte previo del 24 de julio, cuando los CDC informaron de 2,318 casos, lo que ya supera los 2,289 de todo 2025 e implica un segundo récord anual consecutivo desde que la enfermedad se declaró erradicada en el 2000 en Estados Unidos, donde han caído los índices de vacunación.

El organismo reportó 38 nuevos brotes de la enfermedad en 2026, lo que ocurre cuando hay al menos tres contagios relacionados entre sí, mientras en todo el año pasado hubo 48.

El 93 % de los casos de este año han ocurrido en personas no vacunadas, y dos de cada tres, el 67 %, se han reportado en niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad, detalló el informe de la agencia federal.

Pese al mayor número de enfermos, este 2026 no hay ninguna muerte confirmada por sarampión en Estados Unidos, a diferencia de los tres decesos registrados el año pasado.