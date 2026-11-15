Sarampión deja diez muertes en EUA durante 2026

El país también registra más de 5 mil 400 contagios, en un repunte que pone en riesgo su condición de nación que ha eliminado la enfermedad

Estados Unidos acumula diez fallecimientos relacionados con el sarampión en lo que va de 2026, luego de que autoridades sanitarias de Pensilvania y Wisconsin confirmaran dos nuevas muertes. El país también registra más de 5 mil 400 contagios, en un repunte que pone en riesgo su condición de nación que ha eliminado la enfermedad.

El Departamento de Salud de Pensilvania informó este viernes sobre la muerte de una persona que no estaba vacunada, con lo que el número de víctimas mortales en ese estado llegó a siete. La entidad suma mil 542 casos durante el año.

Por su parte, las autoridades de Wisconsin notificaron el fallecimiento de un menor, el segundo deceso relacionado con el virus en ese territorio. A principios de noviembre, el estado había reportado otra muerte infantil, la primera por sarampión desde 1990.

A estos casos se agrega un fallecimiento en Nueva York, que también representa el primero por esta enfermedad en más de tres décadas.

CDC reporta más de 5 mil contagios

El total de diez muertes supera las seis incluidas en el recuento federal provisional que publicaron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuyos registros pueden recibir modificaciones posteriores.

De acuerdo con el organismo, Estados Unidos acumula 5 mil 412 casos de sarampión en 47 territorios durante 2026. La cifra representa más del doble de los 2 mil 289 contagios registrados en 2025 y constituye el nivel más alto desde 1991, cuando se alcanzaron 9 mil 643 infecciones.

El contraste es mayor al considerar que entre 2000 y 2024 el país reportaba un promedio de 180 casos anuales.

Los datos federales también indican que el 96 por ciento de los contagios corresponde a personas que no estaban vacunadas o cuyo estado de inmunización se desconoce.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dará a conocer el próximo martes la situación del sarampión en el continente americano, luego de una reunión de un grupo de expertos independientes que concluyó este viernes.

Se prevé que el organismo informe la decisión de los especialistas que analizaron los datos para determinar si Estados Unidos puede conservar su condición de país que ha eliminado la enfermedad o si podría perderla.

El antecedente más reciente es Canadá, que perdió ese estatus en 2025, de acuerdo con la información difundida sobre la evaluación sanitaria.